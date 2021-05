​Rádio Maria inicia emissões em Portugal

“A Rádio Maria é de total inspiração cristã e tem como pilares base da sua missão: a oração, a evangelização e a promoção humana”, sublinha o comunicado que anuncia o início das emissões. A primeira transmissão está prevista para as 15h desta quinta-feira, 13 de maio, com a recitação do terço a partir da Capelinha das Aparições, em direto para todas as Rádios Maria no mundo.



A programação “pensada para 24 horas”, apresenta “uma componente muito forte de oração, com espaço para as notícias nacionais e internacionais relacionadas com a vida da Igreja Católica” e de cada diocese portuguesa.

A Rádio Maria foi fundada em 1987 na diocese de Milão, em Itália, tendo atualmente 82 estações espalhadas pelo mundo: 28 na Europa, 23 nas Américas, 23 em África e 8 na Ásia e Oceânia. Com mais de dois mil retransmissores, chega a mais de 500 milhões de ouvintes, em mais de 65 línguas.

Em Portugal vai emitir nas frequências 102.2 em Lisboa, e 100.8 no Porto, que eram ocupadas pela extinta rádio Sim, do grupo Renascença Multimédia. Haverá também emissão via streaming em radiomaria.pt.

A nova estação é propriedade da Associação Rádio Maria, com sede em Lisboa e estúdios em Fátima. Presidida pelo advogado João Osório de Castro, a direção editorial está a cargo do padre Marco Luís, da diocese de Setúbal.