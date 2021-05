Igreja debate "Comunicação e Turismo: desafios da era pós-Covid"

O Secretariado Nacional das Comunicações Sociais e a Obra Nacional da Pastoral do Turismo promovem esta sexta-feira, 14 de maio, um debate sobre “Comunicação e Turismo: Desafios da era pós-Covid”, no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Loulé, também conhecido como Santuário da Mãe Soberana.

Na sessão, que antecipa o Dia Mundial das Comunicações Sociais – que a Igreja assinala a 16 de maio – vai também ser apresentada a nova equipa da Obra Nacional da Pastoral do Turismo (ONPT), cujo diretor, padre Miguel Neto, foi nomeado pela assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), em abril.

O Algarve foi escolhido por duas razões: “estava agendado que, este ano, a apresentação da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais (a 24 de janeiro) seria cá, mas com todas as limitações impostas pela pandemia, acabou por ter de se realizar online. Também fazia sentido que a cerimónia de apresentação da nova equipa da ONPT acontecesse aqui, já que eu, e mais um dos elementos, somos da região”, explica o sacerdote, que também é responsável pelo Gabinete de Informação da Diocese algarvia.

A primeira parte da sessão, com início previsto para as 17h30, será dedicada à análise da mensagem do Papa para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Coordenada por Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, prevê uma comunicação do presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, D. João lavrador, seguida de uma mesa-redonda, em que os jornalistas Miguel Domingues (SIC), Olímpia Mairos (Renascença), Lília Almeida (Antena 1, Açores) e Francisco Barbeira (Jornal “A Guarda”), abordarão as suas experiências pessoais e as histórias que os levam a encontrar “Proximidade como marca do jornalismo pós-pandemia”.

No segundo painel, sobre os desafios que se colocam ao Turismo, será moderado pela jornalista Elisabete Rodrigues (Sul Informação), e estarão presentes Alexandra Rodrigues Gonçalves, diretora da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Algarve, e Margarida Franca, membro da nova equipa da ONPT. Prevê-se, ainda, a intervenção da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que a 21 de abril se reuniu com o novo diretor da ONPT, como a Renascença noticiou, para uma troca de ideias sobre a forma como a Igreja pode ser um parceiro no processo de arranque do turismo no período pós pandemia.

Na sessão participarão, ainda, o bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, responsável pela área do Turismo na Comissão da Pastoral Social e Mobilidade Humana, e o presidente desta Comissão, o bispo de Santarém, D. José Traquina.