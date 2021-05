D. Tolentino pede novo começo e faz apelo aos jovens: “Em vez de medo, tenham sonhos”

É que “a experiência da pandemia não nos deu apenas uma consciência mais lúcida da nossa fraqueza”, mas “tem deixado a claro aquelas que são as nossas maiores forças”.

“Não tenhamos dúvidas”, exortou Tolentino de Mendonça: “a reconstrução pós-pandemia depende do modo como encararmos a fraternidade”.

Nesta homilia, o cardeal Tolentino de Mendonça deixou ainda um apelo aos jovens, especialmente aos jovens portugueses que se preparam para acolher em 2023 a Jornada Mundial da Juventude: “em vez de ter medo, tenham sonhos, descubram que Deus é aliado dos vossos sonhos mais belos, ousem sonhar um mundo melhor, sintam que o futuro depende da qualidade e da consistência dos vossos sonhos”.



Isto porque o mundo “precisa de novas visões, de outras gramáticas, precisa que arrisquemos ter sonhos”, justificou o cardeal.

Fátima: um laboratório sem portas nem muros

A terminar a homilia, Tolentino de Mendonça dirigiu-se aos peregrinos, aqueles que chegam “sempre de mãos vazias”, mas que, de Fátima, levam sempre “um sonho”, pois “Fátima ensina como se ilumina um mundo que está às escuras”.

É um “laboratório sem portas nem muros, sempre aberto para a esperança”, acrescentou o cardeal.

O santuário de Fátima voltou a ter peregrinos nesta peregrinação de maio, com um limite de 7.500 pessoas e com regras especiais de segurança sanitária por causa da pandemia de Covid-19.

O limite de 7.500 pessoas estipulado para as celebrações da peregrinação internacional de maio ao Santuário de Fátima, que hoje termina, foi atingindo pelas 8h:50.

A lotação foi alcançada poucos minutos antes do início das celebrações, que começaram às 9h00 com a recitação do terço. Seguiu-se a missa, que incluiu uma palavra dirigida aos doentes, e a procissão do adeus.

Na quarta-feira, a lotação máxima de 7.500 pessoas foi atingida às 20h25, cerca de uma hora antes do início da peregrinação aniversária de maio no Santuário de Fátima.