Centenas de peregrinos fora do recinto em Fátima. “As regras estavam definidas e eram conhecidas”

Há quem tenha chegado muito cedo para tentar um lugar no recinto do Santuário de Fátima e, mesmo assim, não conseguiu entrar. As entradas junto à Basílica da Santíssima Trindade foram as últimas a fechar, ainda não eram 9h00 da manhã.



Carmo Rodeia, da comunicação do Santuário de Fátima, relembra que as regras estavam definidas desde o início e eram conhecidas.

“Nós podíamos acolher para esta peregrinação 7.500 peregrinos. Este foi um número definido pelas autoridades de saúde, em articulação com o Santuário de Fátima. Este foi número que foi comunicado.”

Tanto na noite de 12, como na manhã desta quinta-feira, foram muitos os que se queixaram da falta de condições fora do recinto. O distanciamento foi mais difícil de cumprir e surgiram até sugestões para colocar ecrãs gigantes.