Marcelo Rebelo de Sousa condecora Jorge Coelho a título póstumo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou, esta quinta-feira, a título póstumo, o antigo ministro e dirigente socialista Jorge Coelho com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, numa cerimónia restrita no Palácio de Belém.

Esta condecoração foi esta quinta-feira divulgada através de uma nota no site oficial da Presidência da República.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condecorou hoje [esta quinta-feira] Jorge Coelho, a título póstumo, com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, numa cerimónia restrita no Palácio de Belém, tendo sublinhado que o homenageado deixou um importante ensinamento: em democracia tem de existir responsabilização política pelos erros ou falhas do Estado e das suas estruturas", lê-se.

Nesta nota, é destacado o gesto de Jorge Coelho de se demitir do cargo de ministro do Equipamento quando a Ponte Hintze Ribeiro, sobre o Rio Douro, colapsou na noite de 4 de março de 2001, provocando a morte de 59 pessoas. Na altura, Jorge Coelho declarou que "a culpa não pode morrer solteira".

"Ao assumir que a culpa não podia ficar solteira na tragédia de Entre-os-Rios lembrou a todos os políticos que devem ao povo um respeito que exige um comportamento ético de grande rigor", pode ler-se.