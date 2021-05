Manutenção no sistema ILS da pista principal do Aeroporto do Porto pode desviar voos

A ação de manutenção do sistema ILS (aproximação por instrumentos) da pista 35 do Aeroporto de Sá Carneiro, no Porto, poderá em dias de baixa visibilidade “originar alguns desvios de voos”, segundo uma nota da NAV Portugal a que a Lusa teve acesso.

Esta intervenção, que a NAV refere ser essencial para assegurar “o bom funcionamento do equipamento”, deverá decorrer até ao início de junho, tendo por objeto o sistema ILS (sigla para Instrument Landing System) da pista do Aeroporto do Porto através da qual se realizam a maioria das aterragens e descolagens.

A referida nota acentua que “dada a ininterruptibilidade das operações providenciadas pela NAV, assim como a natureza dos equipamentos”, muitas destas ações de manutenção “comportam naturalmente alguns constrangimentos para o tráfego, os quais se procuram sempre mitigar - sendo no entanto impossível evitar todo e qualquer constrangimento”.

“Esta ação, essencial para assegurar o bom funcionamento do equipamento, deverá decorrer até ao início de junho e, em dias de baixa visibilidade, poderá originar alguns desvios de voos”, diz a nota.

A ação de manutenção ao ILS do Porto estava “devidamente prevista no calendário das manutenções preventivas e corretivas da NAV Portugal”. Foi interrompida “em virtude” da reunião informal dos chefes de Estado ou de Governo, realizada no Porto nos dias 7 e 8 de maio de 2021, “tendo sido retomada nos dias seguintes”.

A importância daquele instrumento, bem como das restantes infraestruturas mantidas pela NAV Portugal, “obrigam à realização de constantes intervenções”, sejam preventivas ou corretivas. A empresa aproveita para lamentar os eventuais transtornos provocados por esta ação de manutenção, sublinhando que esta, como todas as restantes ações similares que realiza regularmente, “visam assegurar a total fiabilidade dos equipamentos de assistência ao tráfego aéreo”.

O ILS é um sistema de aproximação no solo que fornece orientação lateral e vertical de precisão às aeronaves em aproximação ou em aterragem numa pista de um aeroporto.