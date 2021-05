Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal regista mais um morto e 436 infetados com Covid-19. A única vítima mortal faleceu na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de casos ativos subiu para 21.969 casos, mais 95 do que ontem. O valor do R mantém-se inalterado.

A região Norte lidera o número de novas infeções com 167 casos, seguido de Lisboa e Vale do Tejo (128).

Já o número de internados regista uma ligeira descida. Há, neste momento, 244 pessoas com Covid-19 internadas nos hospitais portugueses, menos quatro do que ontem, dos quais 70 em unidades de cuidados intensivos (menos um do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 840.929 casos confirmados da doença, sendo que 16.999 acabaram por morrer e 801.961 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação da Direção-Geral da Saúde, até ao momento já foram administradas em Portugal Continental 4.100.308 doses de vacina contra a Covid, sendo que 1.120.138 pessoas já têm duas doses e 2.980.170 pessoas têm uma dose.