Madeira regista 26 novos casos de Covid-19, todos de transmissão local

A Madeira registou, esta quinta-feira, 26 novos casos de Covid-19, todos de transmissão local, e 28 recuperações, indicou a Direção Regional de Saúde. O total de infeções ativas no arquipélago é de 224, com seis doentes hospitalizados.

A região autónoma passa a contabilizar 9.178 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, já com 8.883 recuperados. Assinala também um total de 71 óbitos associados à doença.

Os dados da autoridade regional diferem dos apresentados pela Direção-Geral de Saúde (DGS), que atribui ao arquipélago 15 novos casos, num total de 9.389 confirmados desde março de 2020, e 68 mortos.

Em relação ao isolamento dos positivos, a direção regional indica que seis pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, uma delas nos cuidados Intensivos. Vinte encontram-se numa unidade hoteleira dedicada. As restantes permanecem em alojamento próprio.

"No total, há 47 situações que se encontram hoje [esta quinta-feira] em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao Sesaram [Serviço de Saúde da Madeira]", refere a direção regional.

Por outro lado, 624 pessoas estão em vigilância ativa nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo e 10.924 viajantes estão monitorizados através da aplicação "MadeiraSafe".