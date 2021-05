Ir à praia sem máscara pode dar multa até 100 euros

Quem não usar máscara nos acessos à praia, restaurantes e balneários pode levar multa que pode ir até aos até 100 euros. E os concessionários que falharem na higienização e limpeza dos seus equipamentos ou não afixarem, em local visível, as normas dos banhistas também vão ser alvo de contraordenações mais pesadas.

A notícia é avançada nesta quinta-feira pelo “Jornal de Notícias”, segundo o qual o uso de máscara vai ser obrigatório até a toalha ser colocada na areia. Além disso, há multas previstas se estas regras não forem cumpridas:

respeito das sinaléticas de acesso ao areal

distanciamento de 1,5 metros entre pessoas no acesso à praia

distância de 1,5 a três metros entre toalhas e grupos

proibição de desportos com duas ou mais pessoas na areia (raquetes incluídas, bem como toques na bola)

De regresso estarão os semáforos, a indicar a ocupação nas praias. Se entrar numa praia com sinal vermelho, arrisca-se a outra multa.

Os concessionários também não estão livres de multas. Se falharem na higienização e limpeza dos equipamentos ou não afixarem, em local visível, as normas dos banhistas, as coimas poderão chegar aos mil euros.

Este ano, a praia irá ter caixotes do lixo com rede à volta, de modo a evitar que as máscaras deitadas fora caiam para a areia.

O que volta a ser permitido?

A venda ambulante (com uso de máscara)

Aulas de surf (cinco alunos por instrutor e a distância obrigatória de 1,5 metros entre pessoas, tanto em terra como no mar)

Todas estas medidas constam, segundo o JN, do projeto de decreto-lei aprovado no Conselho de Ministros da semana passada e que deverá ser publicado esta semana, no mesmo dia da portaria que regula a época balnear.

“Uma medida que pode pecar por excesso”

O presidente da Junta de Freguesia da Costa de Caparica considera que as regras agora conhecidas podem pecar por excesso.

“A situação neste momento está tranquila e esperemos que assim continue. Tudo indica que sim, o plano de vacinação está a avançar. Poderá ser uma medida que pode pecar por excesso, acredito que sim”, diz à Renascença.

José Ricardo considera ainda que, “depois daqueles ajuntamentos de pessoas” durante os festejos do título do Sporting, “não sei o que os portugueses irão interiorizar quando alguma autoridade chegar ao pé deles e disser que não podem estar aqui 5, 10, 15 pessoas juntas e têm de usar a máscara”.

“Todas as medidas que agora possam ser criadas, não sei como é que as pessoas vão reagir”, reforça.

No ano passado, as regras previam que a Polícia Marítima e as autoridades sensibilizassem as pessoas para o uso de máscara, mas este ano o Governo quis ir mais longe e deverá haver multas a pagar.

A época balnear arranca no sábado, dia 15, em Cascais e algumas praias no Algarve. Nas restantes, a abertura deverá acontecer em junho e no Norte haverá nadadores-salvadores a partir de dia 12.