Formação? Qual formação? Há 5 meses que escolas e condutores com carta caducada esperam resposta do IMT

Formação? Qual formação? A formação do IMT

Nem mesmo a pandemia pode justificar um atraso de quase seis meses por parte do IMT. Este é o entendimento de António Reis, vice-presidente Associação Nacional de Industriais de Ensino de Condução Automóvel (ANIECA). “Existe um vazio tremendo. A lei permite a renovação da carta de condução até aos dez anos após a caducidade, desde que frequente o curso. Mas não há normas que digam como é que esse curso funciona”, diz à Renascença.

Nos últimos meses, a ANIECA pressionou e abordou o IMT sobre esta situação, mas não recebeu indicações. “Esperávamos que essas normas fossem distribuídas às escolas de condução que pudessem entrar nessa parceria de formação, dentro das suas obrigações no âmbito do ensino, mas até à data o IMT está em silêncio absoluto, com o prejuízo tremendo para as pessoas que têm o seu documento caducado, não o podem renovar, porque não podem frequentar um curso, porque o IMT não regulou esse curso”, nota.

Dentro das associações do setor, já existe, em todo o caso, quem tenha ouvido parte das novidades das mudanças que se avizinham. Alegadamente, a formação e o exame especial acautelados na nova lei serão da responsabilidade do IMT, não das escolas de condução, contou fonte da instituição a Ricardo Vieira, da Associação Portuguesa de Escolas de Condução (APEC).

O representante da APEC, em declarações à Renascença, diz que a formação “será mesmo dada pelo IMT. Foi a indicação que me deram, isto mesmo de dentro do IMT. A intenção é que seja mesmo o IMT a fazer a formação e a realizar esses exames especiais. Porque são condições especiais”.

“O IMT está a aceitar [os processos] e vai realizar [os exames]. Não está a dizer não às pessoas e a criar uma situação nebulosa. Não está a acontecer isso. Só que como ainda não há regulamentação de frequência do tal curso, as pessoas estão à espera. São registadas na base de dados, logo que haja esse despacho da definição da formação, as pessoas são notificadas”, adianta.