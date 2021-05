Festa do Sporting: PSP apresentou propostas alternativas que não foram aceites

A PSP apresentou propostas alternativas para as comemorações do Sporting como campeão nacional de futebol, que não foram aceites, e deu parecer negativo à festa que se realizou junto ao estádio, segundo o sindicato dos oficiais desta polícia.

"A PSP colocou em cima da mesa propostas diferentes que, no nosso entender, dariam mais garantias de uma maior capacidade de reação por parte da PSP", disse à agência Lusa o vice-presidente do Sindicato Nacional de Oficiais da Polícia.

Bruno Pereira avançou que a Polícia de Segurança Pública se "opôs veementemente" ao modelo proposto pelo Sporting para o estádio e para o desfile do autocarro com os jogadores, tendo apresentado alternativas que permitiriam à PSP "agir de forma efetiva e não estar sempre a correr atrás do prejuízo".

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, e durante os festejos ocorreram confrontos entre os adeptos e a polícia.

A milhares de pessoas concentram-se junto ao estádio, quebrando as regras da situação de calamidade em que o país se encontra devido à pandemia de covid-19, em que não são permitidas mais de 10 pessoas na via pública, nem o consumo de bebidas alcoólicas na rua.

O vice-presidente do sindicato que representa a maioria dos comandantes e dos diretores da PSP precisou que as propostas alternativas apresentadas pela polícia incluíam um controlo de segurança dos adeptos quer no estádio quer no Marquês de Pombal.

Segundo o mesmo responsável, este modelo permitiria à PSP ter uma ação efetiva sobre quem entrava e quem saía do local e sobre o número de pessoas que lá estariam dentro, bem como detetar quem fosse portador de objetos que pudessem pôr em causa a integridade física de outras pessoas e dos polícias.

As propostas da PSP foram apresentadas na reunião de preparação dos festejos em que estiveram presentes representantes do Ministério da Administração Interna, Direção-Geral da Saúde, Câmara Municipal de Lisboa e Sporting Clube de Portugal. .