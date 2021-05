DGS apela à realização de testes de VIH, hepatites e infeções sexualmente transmissíveis

A Direção-Geral de Saúde (DGS) apelou, esta quinta-feira, para a realização de testes à infeção por VIH, hepatites virais e infeções sexualmente transmissíveis. A pandemia da Covid-19 levou a uma diminuição dos despistes a nível mundial.

Esta recomendação da DGS surge no âmbito da Semana Europeia do Teste de Primavera 2021, que decorre de 14 a 21 de maio, organizada pela EuroTest. Esta é uma plataforma europeia para troca de conhecimento para melhorar o diagnóstico precoce e o tratamento do VIH (vírus da imunodeficiência humana que causa a SIDA), da hepatite viral, das infeções sexualmente transmissíveis (IST) e da tuberculose.

“A iniciativa tem por objetivo incentivar todas as comunidades da região europeia da Organização Mundial da Saúde a promoverem a consciencialização sobre o benefício do diagnóstico precoce de infeções por VIH, Hepatites Virais e IST e a eficácia da adesão ao tratamento”, adiantou a DGS em comunicado.