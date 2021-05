Tesla deixa de aceitar bitcoins como pagamento

“A Tesla suspendeu as compras de veículos através de Bitcoin. Estamos preocupados com o rápido aumento do uso de combustíveis fósseis para a mineração e [gestão de] transações, especialmente carvão, que é o combustível com mais emissões [poluentes] de todos”, escreveu Elon Musk, no Twitter.

O valor da Bitcoin, que na quarta-feira estava a ser negociada acima de 55 mil dólares, caiu para perto dos 45 mil dólares.

Segundo Musk, “as criptomoedas são uma boa ideia a muitos níveis e acreditamos que terão um futuro promissor, mas isso não pode ser feito com um tão grande custo para o ambiente”.