Nicolás Maduro aceita conversar com Guaidó. “Onde e quando quiserem”

O Presidente venezuelano anunciou estar disposto a reunir-se quando a oposição quiser, um dia depois de o líder opositor Juan Guaidó propor um “acordo de salvação da Venezuela, entre as “forças democráticas” e o regime, sob intermediação internacional.

“Agora (Juan) Guaidó quer sentar-se a dialogar comigo. Será que lhe deram a ordem a partir do Norte (EUA)?”, disse Nicolás Maduro na quarta-feira.

O Presidente da Venezuela falava durante uma reunião de trabalho com membros do Governo, transmitida pela televisão estatal.

“Estou de acordo em dialogar, com a ajuda da União Europeia, os Estados Unidos, o reino da Noruega e do Grupo de Contacto, e com toda a oposição para ver se deixam o caminho da guerra e se juntam ao eleitoral. Aprovada a proposta”, disse.

Nicolás Maduro frisou ainda estar na disposição de se reunir com a oposição “onde e quando quiserem".

O Presidente da Venezuela frisou ainda que se Juan Guaidó “quer dialogar, quer recapacitar” será “bem-vindo”.

“Mas tem de incorporar-se aos diálogos que já estão em curso. Não pense ele que é o líder supremo de um país que não o reconhece”, frisou.

O líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, propôs na terça-feira avançar com um “acordo de salvação nacional” entre as “forças democráticas” e o Governo de Nicolás Maduro que inclua um calendário para eleições livres e levantamento progressivo das sanções internacionais.

“A gravidade da crise, os nossos aliados, a comunidade internacional e o que construímos ao longo dos anos nos dizem que devemos chegar a um acordo para salvar a Venezuela. Não a qualquer acordo ou negociação que mantenha igual o que hoje está (…) ou que troque espelhos por alguns encargos”, disse.