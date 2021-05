Myanmar. Jornalista condenado a três anos de prisão por cobrir protestos

Um jornalista birmanês foi condenado a três anos de prisão pela sua cobertura dos protestos na sequência do golpe de Estado em Myanmar (antiga Birmânia).

Min Nyo, de 51 anos, que trabalhava para a DVB (Voz Democrática da Birmânia), foi detido a 3 de março na região de Bago, uma das províncias com o maior número de vítimas da brutal repressão das forças de segurança.

O jornalista foi condenado na quarta-feira, disse o DVB numa declaração, acrescentando que o jornalista não teve acesso a um advogado durante o julgamento e que durante a sua detenção foi violentamente espancado pela polícia, deixando-o com ferimentos graves.

Min Nyo foi condenado por violar um artigo do código penal que pune com até três anos de prisão qualquer tentativa de "impedir, perturbar, prejudicar a motivação, disciplina, saúde e conduta de soldados e funcionários públicos" e "promover ódio, desobediência ou deslealdade par com os militares e Governo".

Esta condenação é a primeira pena de prisão para uma jornalista desde o golpe de Estado de 1 de fevereiro, quando os militares tomaram o poder do Governo democrático de Aung San Suu Kyi.