Médio Oriente. EUA voltam a bloquear declaração conjunta a pedir cessar-fogo

O pedido de “cessação imediata de todos os atos de violência” não iria “ajudar a diminuir” a violência no Médio Oriente, defendeu o representante de Washington no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A reunião de emergência de quarta-feira (que terminou já nesta quinta, hora de Lisboa) – a segunda nesta semana – terminou assim, novamente, sem uma declaração conjunta dos países membros sobre a violência entre israelitas e palestinianos.

As Nações Unidas alertam para a possibilidade de uma guerra em grande escala na região, mas os Estados Unidos (que têm direito de veto no Conselho de Segurança) estão a bloquear medidas que interfiram com a resposta armada de Israel.

O enviado especial da ONU para a Paz Israelo-Palestiniana, Tor Wennesland, esteve presente na reunião e expressou profunda preocupação com a situação em Gaza e as tensões e violência vividas em Jerusalém Oriental, sobretudo junto a locais sagrados.

Pediu, por isso, uma cessação imediata das hostilidades.

“Os membros do Conselho exigiram a cessação imediata de todos os atos de violência, provocação, incitamento e destruição. Pediram respeito pelo Direito Internacional, incluindo o direito internacional humanitário e a proteção de civis”, refere o documento saído do encontro.