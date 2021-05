Arménia acusa Azerbaijão de invadir o seu território

Forças militares do Azerbaijão invadiram na quarta-feira uma parte do território da República da Arménia, segundo o Governo arménio.

Segundo as autoridades arménias os soldados azeris não utilizaram a força, mas tentaram circundar e controlar o Sev, um pequeno lago que fica na fronteira entre os dois países. Segundo os mapas oficiais a Arménia detém 70% do lago e o Azerbaijão 30%.

A Arménia e o Azerbaijão estiveram recentemente envolvidos num conflito sangrento por causa de Nagorno-Karabakh, um enclave de maioria arménia em território do Azerbaijão. Depois de uma guerra nos anos 90 a Arménia assegurou o controlo de Karabakh, que declarou independência, embora não tenha sido reconhecido como país por mais nenhum estado. Durante as três décadas seguintes Karabakh só sobreviveu com o apoio da Arménia e num estado de conflito, ora latente, ora aberto, com o Azerbaijão.

Em setembro de 2020, com o apoio militar da Turquia, o Azerbaijão conseguiu conquistar a grande maioria do território de Karabakh, impondo uma dura derrota aos arménios.