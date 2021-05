Basquetebol. Sporting volta a derrotar Benfica e está na final

O Sporting assegurou a presença na final do campeonato nacional de basquetebol, ao vencer o Benfica por 95-82, no pavilhão da Luz, somando o terceiro triunfo nas meias-finais do “play-off”.

Os leões, que já venciam ao intervalo por 10 pontos de diferença (52-42), foram claramente dominadores nos três encontros efetuados no “play-off”, tendo triunfado nos dois primeiros, receção aos encarnados, por 92-86 e 83-75.

Na final, o Sporting vai defrontar o vencedor da outra meia-final, a ser disputada entre FC Porto e Imortal, a qual os dragões estão em vantagem por 2-0.

A Oliveirense é a atual detentora do título, depois da conquista em 2018/19, sendo que o título de 2019/2020 não foi entregue devido à interrupção da prova por causa da pandemia de covid-19.

BASQUETEBOL - 1/2 de Final (melhor de 5 jogos)

Jogo 1 Sporting 92-86 Benfica FC Porto 92-67 Imortal

Jogo 2 Sporting 83-75 Benfica FC Porto 110-68 Imortal

Jogo 3 Benfica 82-95 Sporting Intervalo: 42-52 Imortal - FC Porto 14MAI 19h00

