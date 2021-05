Cecília Meireles sobre o Novo Banco. “Foi tudo feito debaixo do pano”

Cecília Meireles defende que o CDS se deve opor a nova injeção de capital no Novo Banco enquanto os "incumprimentos contratuais" que a auditoria do Tribunal de Contas identificou não forem sanados. Em entrevista à Renascença e ao Público, a deputada que acompanhou as várias comissões de inquérito ao BES e agora faz parte da comissão de inquérito ao Novo Banco acusa Mário Centeno de hipocrisia na questão dos prémios para os gestores e diz que o atual governador do Banco de Portugal está numa posição “frágil”.

Parece ter assustado Luís Filipe Vieira quando lhe disse que ele era o segundo maior devedor do Novo Banco. Surpreendeu-a a reação?

Surpreendeu-me no sentido que me pareceu inusitado. Habituei-me nas comissões de inquérito a lidar com o inusitado e com as reações mais inacreditáveis. À pergunta tão simples "quanto é que deve ao Novo Banco?" vemos que muitas vezes os devedores não conseguem responder. Não sabem a ordem de grandeza da dívida.

É tão grande, tão grande que...

Não há um sentimento de responsabilidade. Acho normal que quando se vai para uma comissão de inquérito se leve as coisas a sério. Eu nem dei uma informação que fosse uma novidade com os dados que são públicos. A absoluta leveza com que se fala de centenas de milhões de euros como se não fossem responsabilidade de ninguém é surpreendente no mau sentido. Mais do que surpreendente diria que é chocante. É de uma absoluta leviandade falar de dívidas de centenas de milhões que contribuíram para a ruína de vários bancos.

Já na Caixa Geral de Depósitos vimos isto. Desde as faltas de memória até aos desconhecimentos, até às pessoas que não têm património – o que não foi o caso de Luís Filipe Vieira, mas já foi o caso em outros momentos – é sempre chocante.

O mesmo Luís Filipe Vieira disse que quem assinou o contrato de venda do Novo Banco devia ser "enforcado". Suponho que não partilha esta opinião, mas, do que se vai sabendo, como é que fica a imagem do atual governador do Banco de Portugal, ex-ministro das Finanças?

Há várias responsabilidades. Não me parece que quem está na posição de grande devedor deva tecer críticas, muito menos nesses moldes que não me parecem adequados a ninguém. Isto dito, a situação do governador do Banco de Portugal é extraordinariamente frágil. Isto era um acidente à espera de acontecer.

Quando Mário Centeno é nomeado governador do Banco de Portugal já se sabia que ele era o principal responsável pela venda do Novo Banco. Aquilo que foi dito na altura pelo primeiro-ministro, de que não haveria qualquer impacto direto ou indireto no erário público, era flagrantemente falso. E quando se põe a mesma pessoa, por um lado, a ser supervisor e, por outro, defensor de uma decisão política que tomou num passado recente e tem impacto na supervisão. Vamos ser francos: o Tribunal de Contas dizia isto...

Não tem a ver com as pessoas estarem a defender interesses contraditórios, tem a ver com o facto de estarem numa situação de incompatibilidade. O interesse do Governo de Portugal, como é óbvio, é que a estabilidade do sistema financeiro seja feita com o mínimo recurso ao erário público. Ou seja, é gastar o mínimo dinheiro possível para que o banco sobreviva. O interesse do supervisor é que o banco esteja o mais capitalizado possível. São dois interesses contraditórios! E a mesma pessoa ao pôr-se numa posição e noutra – ao ter que, enquanto governador, defender o seu passado como ministro das Finanças, coloca-se numa situação difícil. Perante uma auditoria do Tribunal de Contas que diz coisas muito graves. Diz que o financiamento, que é óbvio, é público. Explica o funcionamento desequilibrado do que foi contratado no mecanismo de capital contingente. Diz que há incumprimentos contratuais. Diz que o Fundo de Resolução não está a verificar aquilo que deveria a verificar.

E o que o governador do Banco de Portugal tem para dizer é que foi salvaguardada a estabilidade do sistema financeiro. Não dá sequer uma resposta material. Ainda está com o "chip" de ministro que é "qual é a narrativa? É preciso controlar a narrativa". Não é preciso controlar a narrativa, é preciso é dar explicações.