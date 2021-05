Vitória de Guimarães fala em "desvirtuação da verdade desportiva" com público na última jornada

O Vitória de Guimarães acredita que a presença de público apenas na última jornada do campeonato pode desvirtuar a verdade desportiva, porque apenas 8 dos 18 clubes da I Liga poderão receber os seus adeptos e acusa o governo de usar os adeptos como cobaias para legitimar a presença de público na final da Liga dos Campeões, que se deverá realizar no Porto.

O clube minhoto, que não vai receber espectadores apesar de jogar em casa com o Benfica por estar a cumprir castigo devido ao caso de racismo com Marega, questiona uma "eventual desvirtuação da verdade desportiva, constituindo uma vantagem competitiva para os clubes que, em prejuízos dos restantes, vão contar com um fator de vantagem adicional no momento definitivo do campeonato, como de resto já aconteceu, no passado, com um dos competidores da I Liga".

O emblema recorda que o primeiro-ministro, António Costa, afirmou recentemente que o público não voltaria esta temporada e acredita que a decisão se trata de um "teste para viabilizar a presença de público na final da Liga dos Campeões, como é da vontade da UEFA e de todas as entidades co-organizadoras desse importante e prestigiante evento, ou até na final da Taça de Portugal", e não como um "um prémio e um reconhecimento para com os clubes e os adeptos do futebol em Portugal".