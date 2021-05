Próxima jornada do campeonato também poderá ter público nos estádios

Os adeptos têm estado longe das bancadas desde março de 2020, quando foi suspensa toda a prática de desporto em Portugal, incluindo o futebol profissional, com a entrada em vigor do primeiro estado de emergência.

Também a final da Liga dos Campeões vai realizar-se no Estádio do Dragão, a 29 de maio, no Estádio do Dragão, com 12 mil espectadores ingleses nas bancadas, seis mil do Mancherster City e outros seis mil do Chelsea.

"Acho que deveriam ter sido duas jornadas, em que os clubes pudessem jogar um jogo em casa e outro fora, por uma questão de igualdade. Deveria ter sido aplicado o mesmo critério nas duas jornadas. Assim, com 10% da lotação do estádio, o Paços de Ferreira poderia ter 10 ou 30 adeptos em Tondela", afirmou.

Os clubes foram contactados pela Liga, que procura ver a medida aprovada pela Direção-Geral da Saúde o quanto antes, isto porque a organização de um jogo com espectadores implica uma logística complicada, que terá de ser tratada num curto espaço de tempo, uma vez que a jornada arranca já amanhã, sexta-feira, com o Paços de Ferreira-Gil Vicente e Sporting de Braga-Moreirense.

Paulo Meneses lamenta que a decisão do regresso do(...)

Na Região Autónoma dos Açores, chegou a haver eventos desportivos, nomeadamente jogos do Santa Clara, com público, contudo tal não se repetia no continente, nem na Madeira. Em outubro, houve três jogos-piloto e dois desafios da seleção portuguesa de futebol com presença de adeptos, como teste, e o FC Porto recebeu público num encontro da Liga dos Campeões. Porém, a segunda vaga da pandemia do novo coronavírus deitou quaisquer planos de retoma por terra.

A 27 de fevereiro e 13 de março, o Santa Clara recebeu Paços de Ferreira e Portimonense, respetivamente, com adeptos nas bancadas, em virtude das medidas impostas nos Açores. Foi a primeira e última vez que se viu tal coisa em 2021. Quando o número de casos de Covid-19 no arquipélago voltou a crescer, o Estádio São Miguel voltou a estar fechado ao público.

A decisão surge depois da festa do campeonato do Sporting, quando dezenas de milhares de pessoas celebraram sem distanciamento, e muitas sem máscara, a conquista do Sporting, apesar do atual estado de calamidade. Milhares estiveram reunidos no exterior de Alvalade, com o estádio vazio durante o jogo com o Boavista.