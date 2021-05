Presidente do Farense apoia público nos estádios já na próxima jornada

João Rodrigues, presidente do Sp. Farense, apoia “totalmente” o trabalho que está a ser feito pela Liga com vista à presença de público nas duas últimas jornadas do campeonato.

“Achamos que é justo. Não só na última jornada, porque isso seria desequilibrado, mas sim nas duas últimas jornadas”, diz em Bola Branca.

Com a medida anteriormente anunciada, de adeptos nos estádios apenas na última jornada, o Farense seria uma das equipas prejudicadas por jogar fora, com o Santa Clara.

João Rodrigues aponta que “já há bastantes campeonatos europeus” onde é permitido público nos estádios e considera, em entrevista à Renascença, que o Sp. Farense foi dos clubes em Portugal “mais prejudicados pelo facto de não ter havido adeptos no estádio”.

O presidente do clube algarvio afirma que, caso se confirme a presença de público na penúltima jornada, “será um evento que iria ocorrer com toda a segurança, muito mais do que outras situações que nós sabemos que têm acontecido”.