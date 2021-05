Medidas para Taça terão em conta o que não correu bem na festa do Sporting, diz Governo

As medidas que serão implementadas para a Taça de Portugal face à pandemia vão ter em conta o que "não correu tão bem" na comemoração do título de campeão nacional do Sporting, afirmou hoje o secretário de Estado da Saúde.

"A final da Taça de Portugal é um troféu importante, mas aí, obviamente, as medidas que forem tomadas aprenderão certamente com o que não correu tão bem nesta semana com a comemoração do título de campeão nacional pelo Sporting", disse Diogo Serras Lopes, que falava em Coimbra, após a cerimónia de assinatura de protocolos com dez autarquias da região Centro para a instalação do balcão SNS24.

O secretário de Estado frisou que aquilo que aconteceu na terça-feira, com os festejos, "não deveria acontecer", mas admitiu que "é muito difícil conter determinadas alegrias".

"Será muito importante que todos tenhamos aprendido que efetivamente multidões daquela dimensão não são aconselháveis em termos de pandemia e podem ter consequências em termos de saúde pública", frisou.

Diogo Serras Lopes referiu que o Ministério está a "monitorizar atentamente a evolução da pandemia nos próximos dias".

"Apelo a uma maior contenção possível de uma alegria que é natural, que faz parte da vida, mas que pode ser comemorada de forma mais segura", acrescentou.

O secretário de Estado reforçou ainda o apelo da Direção-Geral da Saúde para que as pessoas que estiveram nos festejos façam o teste à covid-19.

"É importante, quando se esteve numa situação de maior risco, ter essa preocupação" de saber se é um "um potencial agente de contágio ou não", salientou.