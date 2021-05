Liga dos Campeões. Adeptos serão testados e regressam a Inglaterra após o jogo

A ministra da Presidência, Mariana Vieira Silva, esclarece que a final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, terá regras específicas e os 12 mil adeptos que viajarão de Inglaterra para assistir à partida

Em conferência de imprensa, a ministra esclarece que os lugares no Estádio do Dragão estarão marcados e designados pela Direção-Geral da Saúde e que os bilhetes serão nominais e com lugar marcado.

Para além disso, os seis mil adeptos do Manchester City e seis mil do Chelsea que farão a viagem desde Inglaterra terão de regressar ao país no próprio dia, depois do jogo. O percurso será feito em bolha e os adeptos ficarão poucas horas em espaço nacional.

"As pessoas que vierem à final virão e regressarão no mesmo dia, com teste feito e em bolha. Voos charter, deslocação para duas zonas de adeptos de espera, deslocação para o estádio e depois para o aeroporto. Estarão menos de 24 horas em espaço nacional", afirma.

A UEFA confirmou, em comunicado esta manhã, que a final da Liga dos Campeões foi movida para a cidade do Porto, no Estádio do Dragão, no dia 29 de maio, com a presença de 12 mil espectadores do Manchester City e do Chelsea.