Carvalhal assume que Braga "ficou aquém" no campeonato

Carlos Carvalhal assume que o Braga ficou "aquém" das expetativas no campeonato. O treinador já teve oportunidade de dizer que a época do clube será sempre positiva, independentemente do que acontecer atá ao final, mas reconheceu, esta quinta-feira, que das quatro competições em que o Braga esteve envolvido, o campeonato foi aquela que menos o satisfez..

"Pensava ter mais pontos, neste momento. Esta competição é aquela em que ficamos aquém. Há explicações para isso, mas fica mais para a frente. Há razões objetivas, mas mesmo assim acho que podíamos fazer mais", refere, em conferência de imprensa.

O Braga está na 4.ª posição da I Liga, já sem possibilidades de chegar ao pódio e blindado a ultrapassagens. Está na final da Taça de Portugal, que disputará com o Benfica, perdeu a final da Taça da Liga, para o Sporting, e foi eliminado nos 16 avos de final da Liga Europa, pela Roma.