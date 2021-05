Carlos Brito. Rio Ave vai "conseguir dar a volta ao texto"

Carlos Brito, figura histórica do Rio Ave como jogador e treinador, admite o momento complicado da equipa de Vila do Conde, que luta pela manutenção. Em entrevista a Bola Branca, o treinador e comentador desportivo acha que a equipa de Miguel Cardoso vai dar a volta por cima.

"É uma surpresa pela negativa, excusado seria dizer que o que o Rio Ave representa para mim. Depois de uma década em que as coisas correram da melhor forma é com alguma tristeza que vejo o Rio Ave nesta situação. Quer por parte da equipa técnica, quer jogadores, vão dar tudo pelo Rio Ave para sair desta situação. As épocas são assim, costumo dizer que o futebol é o momento, a situação é complicada, mas julgo que vão conseguir dar a volta ao texto", diz.

O Rio Ave está em 15º lugar da I Liga, com 31 pontos, apenas uma cima do Boavista, que está em lugar de "play-off" de descida, e com mais três do que o Farense.

Na próxima jornada, o Rio Ave recebe o FC Porto. Para Carlo Brito, este FC Porto será um adversário muito complicado para o Rio Ave.

"É difícil apanhar um grande que ainda tem objetivo garantir o segundo lugar. Há a mais-valia do FC Porto e os objetivos do jogo. Serão dificuldades em dobro, se calhar não era a melhor altura para defrontar o Porto", atira.

Carlos Brito pede superação aos jogadores do Rio Ave para reta final do campeonato a começar pelo jogo com o FC Porto: "Não é dois em um, não pensar no outro. Capacidade de superação, acrescentar alguma coisa que se calhar não tenha sido acrescentada ainda".