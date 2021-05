Bino demite-se do Vitória de Guimarães. Moreno termina a época no banco

Moreno, de 39 anos, terminou a carreira em 2018 e integra a estrutura do clube desde então, tendo sido adjunto da equipa principal e treinador da equipa B após a promoção de Bino.

O comunicado do clube minhoto adianta ainda que Moreno fica no comando técnico nas últimas duas jornadas, sendo o quarto técnico da temporada, depois de Tiago, João Henriques e Bino. Moreno, que transita do Vitória SC B, já irá orientar a sessão de treino desta quinta-feira, que serve de preparação para a deslocação ao terreno do Marítimo da Madeira.

O Vitória de Guimarães anunciou, em comunicado, que Bino se despediu do comando técnico da equipa, na sequência da derrota contra o Famalicão, na última noite, que coloca a qualificação europeia em cheque.

Bino orientava a equipa B desde a última temporada e foi promovido à equipa principal depois da saída de João Henriques. Em sete jogos, somou duas vitórias, tendo a derrota da última noite, em casa com o Famalicão, sido a gota de água.

O treinador já tinha mostrado publicamente o desagrado por ter sabido através da comunicação social que o Vitória de Guimarães já tinha assegurado a contratação de Pepa para a próxima época para a sua posição.

"Acho desagradável o que tem acontecido. São dois treinadores que se encontram no ativo e acho desagradáveis estas notícias, mas isto é apenas o meu ponto de vista. Devia haver alguma ponderação, porque não é bonito aquilo que se tem passado. As coisas deviam ser diferentes, mas é o futebol que temos", tinha afirmado, antes do jogo.

O Vitória de Guimarães ocupa a última vaga europeia, no sexto lugar, com 42 pontos, mais dois do que Santa Clara, Belenenses SAD e Moreirense, que lutam nas últimas duas jornadas pela última vaga na Conference League.