UEFA agradece à FPF e governo português. "Final da Liga dos Campeões deve-se inteiramente à sua persistência"

Pela primeira vez na história, a final da Liga dos Campeões disputa-se dois anos seguidos no mesmo país, depois da fase final da prova da última época se ter realizado em Lisboa, em Alvalade e no Estádio da Luz, onde se jogou a final.

Será a quarta vez que Portugal recebe a final da principal competição de clubes da UEFA, depois de ter sido anfitrião em 2020 (Final Eight), 2014 e 1967. O Estádio do Dragão já tinha recebido a final da Liga das Nações, em 2019.

“A Cidade do Porto acolhe com honra e entusiasmo a final da Liga dos Campeões que aqui se irá realizar no Estádio do Dragão. Desta vez já com público. Queria agradecer, em nome dos portuenses, naturalmente à Federação Portuguesa de Futebol, à UEFA e ao Governo português, que se empenharam nesta realização que é muito importante para a retoma da atividade na cidade”, disse.

Aleksander Ceferin, Presidente da UEFA, agradece à Federação Portuguesa de Futebol e ao Governo português pela organização da final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão. Em declarações reproduzidas no site oficial da UEFA, o presidente do organismo

A final estava planeada para ser disputada em Istambul, na Turquia, mas as restrições de viagens de Inglaterra levaram a UEFA a deslocar o jogo para outra localização, onde adeptos dos dois clubes ingleses pudessem viajar para assistir ao jogo.

Em Portugal, os estádios estiveram fechados a temporada inteira, sem acesso aos adeptos, exceto na última jornada, uma decisão anunciada na quarta-feira pela Liga de Clubes, com 10% da lotação permitida.



O FC Porto recebe a Belenenses SAD na última jornada com cerca de cinco mil espectadores, valor inferior aos 12 mil que estarão no mesmo estádio na final da Liga dos Campeões.

A decisão surge depois da festa do campeonato do Sporting, quando dezenas de milhares de pessoas celebraram sem distanciamento, e muitas sem máscara, a conquista do Sporting, apesar do atual estado de calamidade. Milhares estiveram reunidos no exterior de Alvalade, com o estádio vazio durante o jogo com o Boavista.

A organização da final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão também compensa o facto de o recinto ter perdido a Supertaça Europeia de 2020 para Istambul, devido à pandemia do novo coronavírus. O Chelsea-Manchester City joga-se no dia 29 de maio, às 20h00, no Estádio do Dragão.