Polícia termina com festa de aniversário de Lukaku e identifica 24 pessoas

A polícia de Milão interrompeu, esta madrugada, a festa de aniversário de Romelu Lukaku, avançado do Inter, no centro da cidade e identificou 24 pessoas, de acordo com o jornal "Corriere della Sera".

O belga celebrava o 28º aniversário depois de uma temporada de grande sucesso no Inter de Milão, que quebrou a hegemonia da Juventus e sagrou-se campeão italiano. Lukaku apontou 28 golos em 42 jogos.

Para além de Lukaku, na festa estavam ainda Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young, colegas de equipa no Inter de Milão. A polícia interrompeu a festa durante a madrugada e identifiou 24 pessoas, incluíndo o gerente do restaurante do hotel, organizador das celebrações.

Milão continua sob recolher obrigatório, o que significa que a festa pode implicar multas aos jogadores, que deverão ainda ser castigados pelo clube. O Inter de Milão joga na sexta-feira em Turim, em casa da Juventus, num jogo sem implicações para a equipa de Conte.