Liverpool derrota United e mantém luta pela Champions

O Liverpool venceu o Manchester United, por 4-2, em partida em atraso da jornada 34 da liga inglesa, e continua na luta por uma vaga na Liga dos Campeões.

Os dois portugueses em campo marcaram golos em Old Trafford: Bruno Fernandes pelo United e Diogo Jota (de calcanhar) pelo Liverpool.

Firmino (2) e Salah marcaram os outros golos da equipa de Klopp. Já Rashford ainda descontou para os “red devils”.

Com este triunfo, o Liverpool é quinto na Premier League, com 60 pontos, mas ainda a quatro do quarto lugar, do Chelsea.

O United mantém os 70 pontos e é segundo atrás do já campeão City.