Liga dos Campeões. Escolha do Dragão “honra e dignifica o país”

O secretário de estado do Desporto considera que a escolha do Porto e de Portugal para acolher a final da Liga dos Campeões “honra e dignifica o país”.

João Paulo Rebelo, em mensagem vídeo, considera que a decisão da UEFA demonstra que “Portugal é um excelente anfitrião para a organização da final da Liga dos Campeões europeus”.

“Há um reconhecimento ao país pela sua capacidade organizadora e a capacidade que também temos tido no combate à pandemia”, referiu.

Segundo o governante, “Portugal é hoje entendido como um destino seguro e um destino em que eventos desportivos decorrem com sucesso”.

Rebelo acrescenta que é também a prova de que o estádio do Dragão é uma “infraestrutura desportiva de excelência”.

A fechar a mensagem, o secretário de Estado deixou um “agradecimento especial à FPF”.

A final da “Champions”, que opõe as equipas inglesas do Manchester City e do Chelsea, vai decorrer no estádio do Dragão a 29 de maio.

O jogo estava destinado a Istambul, na Turquia, mas as novas medidas de combate à pandemia, incluindo a impossibilidade de viagens de adeptos ingleses, levou o organismo máximo do futebol europeu a mudar a sede da final.