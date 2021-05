Douglas Costa aceita proposta do Grémio

Douglas Costa pretende voltar a casa e aceitou uma proposta apresentada pelo Grémio de Porto Alegre. O internacional brasileiro, de 30 anos, depende agora da boa vontade dos dirigentes da Juventus.

Emprestado ao Bayern Munique, com contrato válido até 2022 com os italianos, Douglas Costa e o Grémio precisam que a Juve aceite a saída a custo zero.

Marcos Herrman, vice-presidente do Grémio, disse, em declarações ao "globoesporte", que o jogador fez grandes cedências, a nível financeiro, para ajustar o salário que aufere na Europa àquele que poderá ter no Brasil.

Agora, o dirigente está convicto de que "se a Juventus o liberar, tenho certeza que chegaremos a um acordo".



Douglas Costa começou a sua carreira no Grémio de Porto Alegre. Transferiu-se para o Shakhtar Donetsk, com apenas 19 anos. Depois de seis épocas na Ucrânia, mudou-se para o Bayern Munique, e duas épocas depois assinou pela Juventus, clube com o qual mantém contrato até 2022.

Esta temporada, Douglas Costa regressou ao Bayern, por empréstimo da Juventus. Não joga desde fevereiro, devido a lesão.