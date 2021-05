Varandas Fernandes. Sporting não terá guarda de honra na Luz e o desejo da final da Taça com público

João Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, disse esta quinta-feira a Bola Branca que "tem que ser reconhecido mérito" ao Sporting, pela conquista do campeonato, mas não haverá qualquer receção especial ao campeão nacional no dérbi no Estádio da Luz.

O dirigente entende que não haverá necessidade de "uma receção especial" ao novo campeão, que este sábado joga na Luz, sublinhando que os leões "serão recebidos com respeito", tal como sucede com todos os outros clubes que jogam no estádio dos encarnados.

"Não há receção nenhuma especial, há respeito pelos clubes, é isso que o Benfica tem. Recebemos todos os clubes de maneira igual, sejam maiores ou mais pequenos. É isso que vamos fazer ao Sporting quando os formos receber no nosso estádio, com o mesmo respeito", diz.

O dirigente volta a insistir que nesta competição, a equipa comandada por Jorge Jesus teve "uma grande infelicidade", com inimigo identificado e chamado "pandemia", logo com "influência direta no desfecho do campeonato".