Márcia vence prémio de poesia aRi[t]mar Galiza e Portugal 2021

“O verão sabe-me bem./Gosto do calor que entra,/ da face quando fica iluminada/ gosto de ter luz nos olhos/ e gosto de ficar parada.” Assim começa o poema que valeu à cantora Márcia o prémio de poesia aRi[t]mar Galiza e Portugal 2021. O poema faz parte do primeiro livro de poesia que a cantora lançou em 2020. “As Estradas São Para Ir” está editado pela Planeta.

Para Márcia “escrever este livro foi um passo muito importante”, que considera que a obra a ajudou a dar a conhecer-se um pouco mais ao público que a segue e conhece através da música.

Além dos poemas, algumas letras de canções, o livro é todo ele também ilustrado por Márcia. A artista que estudou pintura em Belas Artes, regressou ao desenho e aguarela para este livro que conta também com algumas cartas escritas pela cantora.

Em entrevista à Renascença, aquando do lançamento deste livro, Márcia explicava que o confinamento lhe tinha ajudado a regressar ao desenho.

“Eu há muito tempo que não desenhava tanto. O facto de estar confinada naqueles meses, com dois filhos pequenos em casa, fez-me dar a volta à questão. “As Estradas São Para Ir” é um livro que mostra muitos caminhos de saída. E dei volta à questão, harmonizando com os meus filhos essa vontade de desenhar e consegui fazer estes desenhos todos. São inéditos, são novos!”

Márcia estava entre os dez poetas portugueses selecionados para os prémios aRi[t]mar, atribuído pela Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela da Junta da Galiza. Ao seu lado, a cantora tinha nomes como Hélia Correia, João Pedro Mésseder, Jorge Sousa Braga, Rosa Oliveira entre outros.

Em comunicado, a produtora Arruada cita as palavras de Márcia que diz sobre o livro que lhe eu “oportunidade” de se explicar “mais intimamente”. Com este livro a artista confessa: “esperar que as minhas palavras ecoassem de outra forma, como de resto tem sido feito através das minhas letras. Aqui tive um espaço novo, uma forma mais direta de me dar a conhecer”, diz Márcia sobre este livro que conta com prefácio de Catarina Furtado.

A cantautora diz ainda sobre este livro que é também finalista de Prémios Livro do Ano Bertrand na categoria de poesia que: “Do ponto de vista profissional foi também um enorme desenvolvimento, já que encontrei um lugar para voltar a pintar e a desenhar e por isso dar azo à expressão plástica, que é a minha formação académica, mas também expor os meus pensamentos e sentimentos noutra forma de escrita, através de poemas e crónicas.”

Esta semana, Márcia regressa aos palcos. A cantora vai tocar a solo, no Palácio Baldaya, em Lisboa para uma plateia já esgotada. A entrada é livre, mas através de reserva condicionada ao limite máximo de lotação do recinto.