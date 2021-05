Bailarino presta homenagem ao pai na abertura do "Temps d’Images"

É no palco do Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém que arranca nesta quarta-feira a 19.ª edição do Festival Temps d’Images. O espetáculo “Ghost”, do bailarino e coreografo Luís Marrafa, marca o início do primeiro momento do festival, que decorre até dia 6 de junho e que terá um segundo momento entre outubro e novembro.

Em entrevista à Renascença, Luís Marrafa, bailarino que vive na Bélgica, explica que este neste espetáculo volta a trabalhar sobre a sua biografia. “Ghost” é uma coreografia em que presta homenagem à memória do seu pai que morreu quando ele era ainda criança.

“O meu pai preparava-se para celebrar os 45 anos de idade quando morreu, a idade que eu agora estou a atingir. Ele faleceu já há 36 anos, por isso achei pertinente agora rever-me e sentir o meu corpo físico e mental, como é que ele está, em comparação ao meu pai na altura. Há uma curiosidade tremenda de como é que ele seria agora e como é que eu seria. Toda esta curiosidade paira no ar. Este fantasma, esta energia continua esta curiosidade”, explica.