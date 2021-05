"Surreal", "único", "fixe". Jogadores do Sporting reagem à conquista do título

Os jogadores do Sporting foram reagindo em pleno relvado de Alvalade à conquista do muito desejado título de campeão nacional. A festa aconteceu esta terça-feira ao fim de 19 anos.

"Não temos noção do que acabámos de fazer. É um sentimento inexplicável. Vão passar dias, meses e anos e vamos recordar sempre. Quando cheguei aqui disse que vinha para ser campeão. Passou mais tempo do que imaginava, mas este era o meu sonho, sempre lutei para isto." Sebastian Coates (capitão)



"É um sentimento único ganhar um campeonato nacional. Tem um sabor especial. Nasci em 2002, o Sporting foi campeão. Agora, 18 anos depois, estou na equipa e o Sporting é campeão. É muito fixe. Estou muito feliz por este título e é dar continuidade. [Vai ficar no Sporting?] Agora é festejar, não estou a pensar nisso. É terminar o campeonato e depois logo se vê. Ainda tenho muitos mais objetivos para concretizar, como estar na Champions.” Nuno Mendes



“É surreal. Ainda não caiu a ficha do que conseguimos fazer. É incrível. Depois de 2016, achava impossível. Foi um ano muito duro porque estivemos muito perto e depois saí. Voltar ao Sporting e ser campeão é um sonho. Estou no Sporting desde 2003. Foram muitos anos à espera, mas valeu o esforço. Ser campeão no Sporting é diferente. É um grupo espetacular, é o melhor grupo com que já trabalhei. Ninguém acreditava em nós. É pena Alvalade não estar cheio. Estivemos a época toda sem adeptos, mas sentimos o apoio deles durante toda a época. [Pode continuar no Sporting?] Vamos ver, hoje é dia de festejar. Vou falar com o presidente, com o treinador, com todos. Claro que sim, vamos ver." João Mário



"Os ajuntamentos lá fora acabam por ser a mesma coisa que cá dentro. Resta-nos festejar com os adeptos por Lisboa. Toda a gente subestimou o Sporting. Não éramos favoritos desde o início da época. Recordo-me que após a vitória com o LASK fomos muito pisados. Fomos muito pisados ao longo da época. As pessoas não acreditavam no nosso trabalho. O mérito é de toda a estrutura. Estou muito feliz por realizar este sonho." João Palhinha



"Consegui ganhar este título depois deste trabalho enorme deste grupo desde a pré-época quando ninguém acreditava em nós. Jogo a jogo fizemos o nosso campeonato, silenciosos. Chegámos aqui sem derrotas. É um sabor incrível. Para mim é o colmatar de uma carreira que tive lá fora. Finalmente regressei a Portugal e ser campeão é especial. Tenho contrato com o Sporting e apesar de não ter muitos minutos sinto-me importante para a equipa, isso é o mais importante. Treino ao máximo e mostro à equipa o que é ser profissional. Quando fui chamado estive sempre à altura de ajudar a equipa. Se assim não fosse seria o primeiro a pedir para sair do Sporting. Agora vamos festejar e depois logo se vê. Vencemos muitos jogos no final dos 90 minutos, foi demonstração do espírito deste grupo. Foi a chave disto tudo." Antunes



"A medalha aqui não pesa, mas pesa lá dentro. Trabalhámos muito para chegar aqui. Isto era o que eu mais queria desde criança. O segredo foi a união que temos, nada consegui desestabilizar este grupo, quando as coisas não correm bem agarramo-nos uns aos outros. Sempre estivemos confiantes das nossas capacidades, sempre acreditámos quando poucos acreditavam. Sempre acreditámos que era possível estar aqui hoje." Tiago Tomás