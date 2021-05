Sporting campeão. Soares Franco dá os parabéns a "quem está à frente do clube"

Soares Franco, que confessou sentir-se "muito orgulhoso em ser sportinguista", espera que a conquista do campeonato pelos 'leões' estabilize o clube, mas lembrou que este "tem sempre altos e baixos" e tanto "vive em euforia como em depressão".

"Atendendo a tudo o que estava em causa no princípio da época e que ninguém acreditava que o Sporting podia bater-se pelo título, e afinal foi o que veio a acontecer e, mais do que isso, pois não só se bateu como o ganhou", vincou.

"É um feito que considero fantástico e extraordinário, que se deve ao mérito de quem está à frente do Sporting, a direção, SAD e futebol profissional", realçou à agência Lusa Filipe Soares Franco.

O antigo presidente do Sporting Filipe Soares Franco classificou esta quarta-feira de "feito extraordinário" a conquista da I Liga pelo emblema de Lisboa, 19 anos depois, destacando o mérito "de quem está à frente do clube".

Após as eleições de 2018, o presidente do Sporting(...)

"Espero que esta direção, com o presidente Frederico Varandas, que tem caráter e personalidade, é resiliente, persistente e disciplinado, trilhe o caminho do sucesso, mesmos com os altos e baixos que são normais", apontou.

Com o plantel recheado de juventude e jogadores portugueses, Soares Franco frisou que esse "ADN do Sporting" já existe há muitos anos.

E acrescentou que sempre se apostou muito em jovens talentos, para "fazer deles bons jogadores e aproveitar para a sua equipa principal".