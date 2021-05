Secretário de Estado do Desporto e os festejos do campeonato. “Situação dificilmente era evitável”

O secretário de Estado do Desporto diz que não tem nada a ver com a forma como foi preparada a festa do Sporting, esta terça-feira. João Paulo Rebelo lembra, entretanto, que o MAI já abriu um inquérito à intervenção policial em Lisboa.

João Paulo Rebelo lamenta, no entanto, que o pedido que fez aos adeptos não tenha sido atendido. “O apelo que fiz a uma responsabilidade dos adeptos, manifestamente não foi atendido”.

Questionado sobre se não teria sido melhor ter permitido algum público em Alvalade, o governante referiu: “Independentemente de o estádio estar aberto ou não assistiríamos na rua ao que assistimos. Dificilmente era evitável”.

Já a última jornada da I Liga vai ter (algum) público. Rebelo lembra que essa situação “tem vindo a ser trabalhada já há muito tempo”.

“O público faz parte do espetáculo desportivo, merece estar no espetáculo desportivo. Temos que encontrar a forma que isso aconteça sem pôr em causa a saúde individual e a saúde coletiva”, referiu.