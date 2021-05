Marcelo critica ajuntamentos na festa do Sporting. "Quem deve prevenir, não conseguiu"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não gostou dos ajuntamentos nas celebrações do título de campeão nacional do Sporting na cidade de Lisboa e diz que o momento foi um mau exemplo para o resto do país.

Em declarações na manhã seguinte à festa leonina, que reuniu milhares de pessoas na cidade de Lisboa, sem a devida distância e sem o cumprimento de outras normas de segurança em tempo de pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa espera que os números de infeções não aumentem por causa dos ajuntamentos.

"Espero que daqui por 15 dias não tenhamos notícias menos boas por causa da euforia de ontem. Não deve ser padrão para os próximos meses. Se toda a gente começa assim, no plano político, cultural, religioso e desportivo, que começam a entender que desconfinamento significa não observar regras nenhumas, isso pode levar a situações que não são boas para ninguém", atira.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda críticas à organização da celebração e aos cidadãos presentes nas celebrações: "Quem deve prevenir, não conseguiu, que são as entidades responsáveis e todos os cidadãos".