Manuel Fernandes. "Não me admira que o capitão do Benfica dê os parabéns ao Sporting"

"Infelizmente nem todos o fazem, mas não tenho dúvidas de que o Benfica o fará. Se não fizer será uma surpresa para mim. Acho que o Benfica vai fazê-lo e vai reconhecer que o Sporting este ano foi um justo vencedor. Não tenho dúvidas nenhumas que nós aqui no Sul fazemos isso", afirma a Bola Branca .

A exemplo do que sucedeu no final da época de 1981/82, entre o então avançado leonino e Humberto Coelho.

É como campeão nacional que o Sporting se apresentará no próximo sábado na Luz e Manuel Fernandes recorda episódios passados para afirmar, com alguma certeza, que o Benfica, nomeadamente o seu capitão, "vai dar os parabéns" a Coates.

Num olhar para este regresso às conquistas, passados 19 anos, Manuel Fernandes fala de um obreiro do título, o presidente Frederico Varandas. Reconhecendo que o dirigente "passou situações muito complicadas", soube resistir "com um equilíbrio emocional fortíssimo" e considera que foi "o homem certo, no lugar certo, para a altura certa".

Manuel Fernandes focou-se ainda no trabalho de um homem que "nasceu benfiquista", mas que já "tem no Sporting uma família", Rúben Amorim. Formulado o desejo de que não saia já de Alvalade, pois admite que "ficava muito triste", percebe que possam aparecer clubes que batam a cláusula de rescisão, fixada em 30 milhões de euros.