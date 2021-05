Iordanov: "A minha filha está a chorar porque o Sporting foi campeão outra vez"

A Renascença falou com Iordanov, um dos símbolos do Sporting, após a conquista do título de campeão nacional pelo clube de Alvalade.

"Estou muito feliz. Ser do Sporting é um privilégio", começou por afirmar o antigo jogador búlgaro.

Iordanov contou em direto na antena da Renascença que a sua filha chorou lágrimas de alegria pela vitória do Sporting.

"A minha filha está em Bruxelas a chorar porque o Sporting foi campeão outra vez", revelou.

"Pelo Sporting, tudo. Digo sempre que quando a equipa é unida, tem sucesso. Quando todos juntos remam para um lado, o sucesso aparece", sublinhou Iordanov.