O presidente do Sporting, Frederico Varandas, foi parco em palavras na hora da conquista do título do Sporting após 19 anos de "jejum".

"A noite é deles", declarou o presidente que guiou os leões de volta à vitória no campeonato, o que não acontecia desde 2002.

Frederico Varandas considera que o mérito pela conquista do título é dos jogadores.

O líder leonino confessa que este é um dos dias mais felizes da sua vida.