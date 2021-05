Bruno de Carvalho festeja vitória e fala em “dia para esquecer as diferenças”

Bruno de Carvalho deu esta terça-feira os parabéns ao Sporting e aos adeptos, depois de o clube se ter sagrado campeão nacional.

Numa coluna de opinião publicada no Bolanarede.pt o ex-presidente do clube disse que este é um dia para esquecer as diferenças.

“Hoje é dia de chorar de alegria e de esquecer as diferenças que teimam em não deixar que nos unamos. E, por muito que essas diferenças nos magoem profundamente, hoje é tempo de pensar no que nos liga a todos: o amor pelo Sporting Clube de Portugal! E, seja onde for, comemorem de cabeça bem erguida. Porque merecemos! Todos! Merecemos esta felicidade!”

No mesmo artigo em que promete esquecer diferenças, o ex-presidente não deixa de mostrar que ainda está amargurado com a época 2015/2016, em que perdeu o título para o Benfica.

“E quando vos quiserem ‘irritar’, dizendo que da última vez que o Sporting Clube de Portugal foi campeão ainda se usava escudos, lembrem-se de que os escudos vão estar no nosso peito, e que quando vários jogadores apontaram o dedo ao Boaventura, dizendo que lhe tinha sido oferecido dinheiro para deixar o nosso rival ganhar (2015/16), as malas estavam cheias de euros!”

Bruno de Carvalho deixa ainda votos de que esta vitória seja o mote para o clube voltar a ser um “crónico” candidato aos títulos.

“A euforia a que se tem assistido, nos últimos dias, e a festa que já se começa a ver demonstram a grandeza de um clube que tem de vencer (e continuadamente) para regressar ao seu estatuto de ‘O Crónico’. Como diz a letra da Marcha do Sporting, imortalizada pela nossa Maria José Valério, ‘Ai, vamos lá cantar a marcha, que é a de todos nós, e cantam todos os do Sporting, desde os netos até aos avós!’. E é a verdade! De geração em geração, a euforia não tem limite de idade, tempo ou lugar! Todos fazem parte desta festa sublime.”

O Sporting venceu o Boavista esta terça-feira em Alvalade, garantindo assim o 19.º título de campeão nacional da sua história.