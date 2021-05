Final da Liga dos Campeões no Porto "está dependente de resposta das autoridades portuguesas"

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro Martins, confirma que a final da Liga dos Campeões na cidade do Porto, no Estádio do Dragão, "está dependente da resposta das autoridades portuguesas".

"São oportunidades que não podemos perder e a vida das empresas e das instituições e destes grandes eventos não se faz ao mesmo ritmo com que as decisões às vezes saem por parte da DGS", afirmou Luís Pedro Martins, à margem de uma visita a Sabrosa, no distrito de Vila Real.



O responsável lembrou que o Estádio do Dragão, no Porto, é um dos que está "apontado para receber a final da UEFA Champions League deste ano, que será disputada a 29 de maio entre os clubes britânicos Chelsea e Manchester City.

"Ficamos bastante felizes com essa possibilidade. Neste momento acho que está dependente apenas de alguma resposta por parte das nossas autoridades, é importante porque mais uma vez coloca no mapa a nossa região", salientou.

O responsável disse tratar-se de "uma competição muito mediática, com muita visibilidade por todo o mundo" e da "possibilidade de receber um número interessante de turistas, de hóspedes, num momento que tem sido tão difícil".