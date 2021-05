"Espantado com eficácia da PGR", Rui Rio volta a fazer exposição sobre Novo Banco

O presidente do PSD confirma que vai entregar ainda esta semana uma exposição na Procuradoria-Geral da República (PGR) para saber se o Novo Banco está a vender património ao "desbarato" e a "preço de saldo", ao mesmo tempo que pede sucessivas injeções de capital ao Fundo de Resolução.

Rui Rio falava durante o debate parlamentar com a presença do primeiro-ministro, António Costa.



Perante um novo pedido de injeção de capital por parte da administração do Novo Banco, Rui Rio pergunta se o Governo, desta vez, vai pagar sem olhar para o detalhe da fatura.

“Quanto a PGR, é verdade aquilo que o senhor primeiro-ministro diz e estou espantado com a PGR. O Tribunal de Contas demora uma infinidade de tempo para produzir um trabalho que, ainda assim, está aquém daquilo que a Assembleia pediu. A PGR numa semana sabe que está tudo bem. Pois nós vamos entregar ainda esta semana uma exposição à PGR mais detalhada para ver se a PGR, também em 15 dias, também resolver o problema do novo banco”, disse o líder do PSD, depois de António Costa ter referido que a Procuradoria não encontrou qualquer fundamento para uma queixa anterior dos sociais-democratas.

O presidente do PSD defendeu que a venda do Novo Banco foi “um completo desastre” e teria sido preferível que tivesse “ficado na posse do Estado”, com o primeiro-ministro a responder que o Governo “evitou um desastre para Portugal”.



“Mais valia que [o Novo Banco] tivesse ficado na posse do Estado: não se venderiam ativos completamente ao desbarato e a privatização, a fazer agora, a existir lucro viria tudo para os contribuintes”, defendeu Rui Rio.

O líder do PSD desafiou então António Costa a assumir que a venda que o Governo por si liderado, em 2017, fez do Novo Banco “é um completo desastre para Portugal”.

“Eu estou em condições de dizer aos portugueses que a venda do Novo Banco evitou um desastre para Portugal”, respondeu o primeiro-ministro, e exibiu um gráfico para defender que foi a partir dessa alienação que os juros da dívida portuguesa começaram a descer.

Costa invocou a recente auditoria do Tribunal de Constas (TdC) para defender que “a sua conclusão fundamental é só uma”.

“A alienação protegeu o interesse público e a estabilidade do sistema financeiro e veio travar o risco sistémico que significaria a liquidação do Novo Banco”, defendeu.

[notícia em atualização]