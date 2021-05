Costa anuncia inquérito à atuação da PSP na festa do Sporting

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira a abertura de inquérito à atuação da PSP na festa do Sporting, que ficou manchada por confrontos com adeptos e feridos.



“Relativamente aos eventos de ontem, o ministro da Administração Interna já fez despacho solicitando à PSP informações sobre o planeamento com as entidades envolvidas: Sporting, Câmara e Direção-Geral da Saúde, e solicitando à Inspeção-Geral da Administração Interna um inquérito à atuação da PSP naquele contexto de ontem”, disse António Costa no debate sobre política geral no parlamento.

Questionado pelo deputado Telmo Correia, do CDS, sobre se haverá consequências do "pouco planeamento" dos festejos do Sporting, António Costa respondeu que, primeiro, quer apurar o que aconteceu e depois serão retiradas responsabilidades.

“Eu não vou atirar pedras a ninguém, nem ao Sporting, a quem só tenho de felicitar por ter vencido o campeonato, não vou atirar pedras a ninguém aos apoiantes do clube, à Polícia vou fazer aquilo que qualquer político responsável nestas circunstâncias deve fazer, que é aguardar a informação, o apuramento e esclarecimento dos factos para retirar as responsabilidades devidas sobre essa matéria.”