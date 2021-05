"Bon voyage"... boa viagem para Bruxelas, deseja o PSD a António Costa

“Desejo-lhe um bom Conselho Europeu e bon voyage para Bruxelas “. No debate preparatório do Conselho Europeu, que decorre esta quarta-feira no Parlamento, foi assim que a social-democrata Isabel Meireles terminou a sua intervenção, depois de desafiar António Costa a confirmar se está ou não a preparar-se para substituir Charles Michel, o socialista que ocupa atualmente a presidência do Conselho Europeu.



O rumor corre com insistência renovada há semanas, nos corredores europeus, e - se assim for - diz a deputada - Portugal vai respirar melhor. “Portugal ver-se-á livre de um primeiro-ministro que chefiou apenas amigos no governo, por mais incompetentes que sejam, só continuam no exercício das suas funções porque fazem parte do inner circle do primeiro-ministro”, disse a deputada e vice-presidente do PSD.

“O primeiro-ministro, se eu consigo bem ler nas estelas, está a preparar-se para ser o próximo presidente do Conselho Europeu, substituindo Chales Michel que iniciou o mandato em dezembro de 2019 e vai terminá-lo em 2022 e com os tristes episódios, nomeadamente do sofagate terá muita dificuldade em ser reconduzido”, começou por dizer Isabel Meireles.

“Já vimos este filme da troca de cadeiras com Mário Centeno que deixou a pasta das finanças para ir para governador do Banco de Portugal”, continuou a deputada, felicitando António Costa “pelo cargo prometido nos corredores europeus” e que espera que se confirme.