​António Costa defende Eduardo Cabrita. "Tenho um excelente ministro da Administração Interna"

O primeiro-ministro, António Costa, saiu esta quarta-feira em defesa do ministro da Administração Interna, debaixo de fogo da oposição por causa dos casos de Odemira e dos incidentes durante os festejos do Sporting.

No debate sobre política geral no parlamento, o chefe do Governo foi questionado pelo deputado André Ventura, do Chega, se vai ou não manter Eduardo Cabrita.

“Quem me dera que o meu problema fosse o senhor ministro da Administração Interna, significa que eu não tinha problema porque tenho um excelente ministro da Administração Interna e vivo muito bem com o ministro da Administração Interna”, respondeu António Costa.

O líder do Chega tinha perguntado ao primeiro-ministro se vai manter o ministro da Administração Interna no Governo face ao que considerou uma constante atuação “desastrosa”.



André Ventura argumentou que o próprio Presidente da República já tinha pedido que fossem retiradas consequências políticas, designadamente devido à polémica do realojamento de trabalhadores migrantes em Odemira, por exemplo, e que até o autarca socialista daquele tinha pedido a demissão de Cabrita.