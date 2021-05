Odemira. ACT levantou 144 autos por infrações laborais em 2021

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) realizou 122 visitas a 92 empresas de Odemira em 2021 e levantou 144 autos por infrações laborais, conforme revelou, esta quarta-feira, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, na Assembleia da República.

Foi em resposta à coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) que defendeu que é preciso "travar o aumento das estufas" e, por outro lado, "melhorar a lei" de combate ao trabalho forçado aprovada em 2016 e ter "mais fiscalização" nesta matéria. Catarina Martins alegou que PS, PSD e CDS-PP concordaram com a "produção intensiva" em Odemira e "fecharam os olhos tanto aos problemas ambientais como aos problemas de direitos humanos" naquele concelho do distrito de Beja.

A resposta a Catarina Martins coube à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que referiu que, "no caso de Odemira, a ACT realizou 122 visitas só em 2021 a 92 empresas, incluindo toda a cadeia de contratação". "Foram levantados 144 autos por infrações laborais e estas intervenções abrangeram 4318 trabalhadores", acrescentou.