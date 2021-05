Moedas critica Medina por ajuntamentos na festa do Sporting

O candidato à Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, acusa o presidente da autarquia, Fernando Medina de não ter preparado a cidade para as celebrações do título de campeão nacional do Sporting.

“Desde a semana passada que a vitória do Sporting no campeonato era esperada e, consequentemente, a merecida festa dos adeptos. Não faltou, pois, tempo para que se garantissem todas as regras de segurança física e sanitária”, atira o candidato.

Na passada semana, o presidente da Câmara de Lisboa deu conta que a autarquia estava a estudar a melhor solução para que os festejos dos adeptos do Sporting ocorressem em segurança, caso o clube de Alvalade se sagrasse campeão nacional de futebol.

O candidato da coligação de direita à Câmara Municipal de Lisboa recorda essas mesmas afirmações de Fernando Medina, para afirmar que “o que se verificou foi precisamente o contrário”.

“Ao contrário do compromisso e das afirmações de Fernando Medina, o que se verificou foi uma total falha de segurança e de organização. Fernando Medina não soube dividir atempadamente e com variedade os espaços de festejo do Sporting”, atira Moedas.

Para o candidato à Câmara de Lisboa, “Fernando Medina revelou uma vez mais a sua incapacidade e incompetência”, concluindo que o autarca da capital “é responsável” pelos ajuntamentos e incidentes que marcaram os festejos do título do Sporting, por isso, “deve muitas explicações aos lisboetas”.